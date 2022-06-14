Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам

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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что российские баскетбольные клубы будут требовать от Евролиги компенсации за исключение из состава участников соревнований в минувшем сезоне, в случае отказа они обратятся в суд.
Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам
  • РИА Новости

«Если они не выплатят компенсации клубам Лиги ВТБ, мы пойдём в суд. Не исключён отдельно большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, что 22 марта Евролига объявила об отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа — из-за ситуации на Украине.

Ранее в Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/23.

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