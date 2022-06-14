Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам
- РИА Новости
«Если они не выплатят компенсации клубам Лиги ВТБ, мы пойдём в суд. Не исключён отдельно большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых», — приводит слова Иванова ТАСС.
Напомним, что 22 марта Евролига объявила об отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа — из-за ситуации на Украине.
Ранее в Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/23.