Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что российские баскетбольные клубы будут требовать от Евролиги компенсации за исключение из состава участников соревнований в минувшем сезоне, в случае отказа они обратятся в суд.

«Если они не выплатят компенсации клубам Лиги ВТБ, мы пойдём в суд. Не исключён отдельно большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, что 22 марта Евролига объявила об отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа — из-за ситуации на Украине.

Ранее в Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/23.