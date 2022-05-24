В Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/23

Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу принял участие в пресс-конференции с представителями СМИ, в ходе которой он затронул тему участия российских клубов в соревнованиях.

«ЦСКА является акционером компании, и ничто не мешает им быть акционерами, поэтому они ими останутся. Нет никаких юридических причин для того, чтобы вывести ЦСКА из структуры Евролиги. Но когда мы говорим об участии, это невозможно сделать для обеих сторон прямо сейчас», — приводит слова Бертомеу BasketNews.

По его словам, контрактные обязательства на данный момент приостановлены, пока политическая и юридическая европейские системы не вернутся в нормальное русло. Он также подчеркнул, что считает более разумным ожидать продолжения сезона-2022/23 без российских клубов.

Напомним, что 22 марта Евролига объявила об отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа.

Ранее ЦСКА уведомил Евролигу о намерении принять участие в турнире, несмотря на санкции.