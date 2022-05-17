ЦСКА уведомил Евролигу о намерении принять участие в турнире, несмотря на санкции

Московский баскетбольный клуб ЦСКА собирается принять участие в Евролиге в сезоне-2022/23.

По информации Eurohoops, московский клуб уже уведомил об этом руководство Евролиги. Отмечается, что ЦСКА проинформировал всех акционеров турнира, направив официальное письмо о своём намерении принять участие в следующем сезоне.

Московский клуб остаётся акционером и совладельцем соревнований. Евролига ищет юридические основания, чтобы лишить лицензии ЦСКА для участия в турнире.

Напомним, что Евролига отстранила российские команды от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

Ранее Димитрис Итудис назвал заслуженной победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубанью».