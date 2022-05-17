ЦСКА уведомил Евролигу о намерении принять участие в турнире, несмотря на санкции
По информации Eurohoops, московский клуб уже уведомил об этом руководство Евролиги. Отмечается, что ЦСКА проинформировал всех акционеров турнира, направив официальное письмо о своём намерении принять участие в следующем сезоне.
Московский клуб остаётся акционером и совладельцем соревнований. Евролига ищет юридические основания, чтобы лишить лицензии ЦСКА для участия в турнире.
Напомним, что Евролига отстранила российские команды от участия в турнире из-за ситуации на Украине.
Ранее Димитрис Итудис назвал заслуженной победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубанью».