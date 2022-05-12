Итудис назвал заслуженной победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубанью»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на выход своей команды в финал Единой лиги ВТБ сезона-2021/22.

«Поздравляю команду с заслуженной победой. Отдам должное «Локо» — у нас получилась очень сложная серия. Мы в какой-то момент остановились, но не упустили контроля над игрой. Мы взяли эту победу и билет в финал», — заявил Итудис в интервью пресс-службе ЦСКА.

В полуфинальной серии московский клуб обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1). Четвёртая встреча между командами завершилась со счётом 94:84 в пользу ЦСКА.

В финале армейский клуб сыграет с победителем пары «Зенит» — УНИКС (2-1).

Ранее Димитрис Итудис отреагировал на поражение ЦСКА в третьем выездном матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

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