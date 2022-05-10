Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в плей-офф Лиги ВТБ
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«Что тут сказать? Мы не начали матч так, как ожидали. Если хотим добиться победы в четвёртом матче, нужно соответствовать уровню жёсткости соперника. Мы посмотрим видео и оправимся после поражения, мы должны это сделать», — цитирует Итудиса «Чемпионат».
ЦСКА уступил «Локомотив-Кубань» — 82:94 (2:1 в серии).
Четвёртый матч между командами пройдёт в Краснодаре 12 мая. Начало встречи — в 19:30 мск.
Ранее в ЦСКА прокомментировали информацию об уходе Итудиса с поста главного тренера.