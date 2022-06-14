Единая лига ВТБ изменила систему проведения чемпионата

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На заседании совета Единой лиги ВТБ был утверждён формат нового сезона.
Единая лига ВТБ изменила систему проведения чемпионата
  • РИА Новости

В новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 клубов, сообщается на официальном сайте турнира.

Регулярный чемпионат будет разделен на два этапа. На первом этапе 12 команд сыграют два круга, после которого поделятся на две группы. На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах ещё два круга.

По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших клубов Лиги. В чемпионате сезона-2022/23 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед, полуфинальные и финальная — до четырёх побед.

Ранее Сергей Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам.

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