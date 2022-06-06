Конец эпохи: как «Зенит» одержал победу в финале Единой лиги ВТБ и прервал 19-летнюю гегемонию ЦСКА

«Зенит» обыграл ЦСКА в седьмом матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ и впервые в истории завоевал золотые медали национального первенства. Петербуржцы уступали по ходу серии со счётом 1-3, но сумели дважды одолеть армейцев в гостях и прервали их 19-летнюю гегемонию. Решающая битва в столице запомнилась удалением Хавьера Паскуаля, травмой Алексея Шведа и трёхочковыми Сергея Карасёва и Дениса Захарова в концовке.

Доминирование ЦСКА в российском баскетболе давно превратилось в аксиому. Армейцы каждый год спокойно выигрывали сначала чемпионат страны, а затем Единую лигу ВТБ, практически не сталкиваясь с серьёзной конкуренцией.

Вот и перед стартом завершившегося сезона организаторы турнира, удлинив финальную серию до четырёх побед, вряд ли могли предположить, что решающее противостояние затянется по максимуму.

Да и красно-синие перед началом встреч с «Зенитом», который раньше никогда не забирался так далеко, считались явными фаворитами, несмотря на уход шести легионеров в начале марта: Торнике Шенгелии, Иффе Лундберга, Марюса Григониса, Йоханнеса Фогтманна, Джоэла Боломбоя и Дэниэла Хэкетта.

Тем не менее состав по внутренним меркам оставался вполне боеспособным. В частности, остались два американских лидера: разыгрывающий Каспер Уэйр и форвард Уилл Клайберн. Не стал уезжать и сербский центровой Никола Милутинов. А шведского нападающего Йонаса Йеребко, отыгравшего десять лет в НБА, из-за отказа от переезда в Россию даже отчислили из сборной. Наконец, решил продолжить работу главный тренер Димитрис Итудис.

Также ЦСКА по-прежнему мог рассчитывать на своих отечественных исполнителей, в первую очередь — лучшего баскетболиста страны на данный момент Алексея Шведа.

У «Зенита» костяк из россиян был не менее представительным. Однако и Егор Вяльцев, и Сергей Моня, и Виталий Фридзон давно перешагнули 30-летний рубеж и уже не в состоянии проводить на паркете по полчаса. Сергей Карасёв на их фоне смотрелся настоящим юношей. К тому же петербуржцы, в отличие от москвичей, сохранили почти всех легионеров: Джордана Лойда, Билли Бэрона, Алекса Пойтресса и Джордана Мики.

И всё же красно-синие оставались фаворитами и по ходу финала могли поставить золотую точку и завоевать очередной титул. После первых двух игр сложилось впечатление, что шансов у подопечных Хавьера Паскуаля нет. Особенно неудачной получилась первая, которую они уступили с разницей в 24 очка. В следующем домашнем поединке армейцы также не испытали проблем — 82:73.

Затем последовало обиднейшее домашнее поражение в овертайме (110:111), после которого гости повели в серии — 3-1 — и остановились в шаге от успеха. Более того, при прежнем формате соревнований они бы вновь стали чемпионами. Но окончательно решить задачу так и не удалось. «Зенит» ценой невероятных усилий одержал две тяжелейшие победы. Сначала он на выезде в концовке дожал оппонента — 97:95, хотя после первой четверти уступал минус 10. А затем последовал камбэк на глазах у домашних болельщиков — 82:63.

В решающей встрече на арене «Мегаспорт» на петербуржцев тоже мало кто ставил. Казалось, они и так прыгнули выше головы и сотворили маленькое чудо, вернувшись в борьбу в безнадёжной ситуации. Плюс на стороне оппонента был заполненный до отказа стадион. Но сине-бело-голубые вновь показали себя грамотной тренерской командой.

«Зенит» сделал ставку прежде всего на надёжную игру в обороне. Звёзды ЦСКА получали минимум свободного пространства. Им не позволяли спокойно встречаться с мячом и наносить броски. В результате армейцы постоянно находились в состоянии цейтнота. Это привело к тому, что в первые минут 15 были абсолютно незаметны лидеры хозяев: Милутинов, Уэйр, Клайберн. Вести партнёров вперёд пытался лишь Швед.

Гости же по традиции моментально выбегали в атаку и реализовывали практически все моменты. После небольшого перерыва они продолжили наращивать преимущество в счёте и добрались до отметки +15. Положение армейцев стало по-настоящему угрожающим. А ведь все ждали от решающего матча борьбы до последних мгновений и минимальной разницы.

Но было бы странно, если бы красно-синие, завоевавшие такое количество трофеев, сдались. Помог им прийти в себя своевременный тайм-аут от Итудиса. После него хозяева, совершив два долгожданных попадания, поймали кураж. У гостей же, напротив, появились проблемы с реализацией: снаряд упорно не шёл в кольцо. Апофеозом этого стал курьёзнейший бросок Уэйра с сиреной, после которого мяч чудом попал в цель, а ЦСКА сократил отставание до одного очка — 44:45.

Отдельно необходимо отметить роль Шведа. Понимая, что у партнёров не клеится игра, он взял всё в свои руки и парой точных бросков помог им раскрепоститься. Особенно запомнился важный трёхочковый Алексея со средней дистанции.

В третьей четверти подопечные Итудиса продолжили владеть преимуществом и быстро вырвались вперёд. У «Зенита» на протяжении четырёх минут даже не получалось набрать очки. В наиболее затруднительном положении коллектив с берегов Невы оказался, когда Милутинов реализовал два штрафных, и ЦСКА повёл +6.

В очень непростой момент гостям, как и в предыдущих матчах серии, помог выход Фридзона. Пусть он провёл на паркете совсем немного времени, но успел совершить блок-шот и перехват, а также удачно подключился к атаке. С появлением опытного партнёра баскетболисты успокоились и наконец наладили прицел.

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А вот армейцы, напротив, понесли серьёзнейшую потерю. Как выяснилось позже, перелом кисти получил Швед. Врачи попытались затейпировать ему руку, но это не позволило вернуться в игру. Без своего лидера у красно-синих вновь начались сложности с набором очков.

Впрочем, «Зенит» перед заключительным перерывом вовсе остался без Паскуаля. У испанца сдали нервы, и он накричал на судей, посчитав одно из их решений спорным. В результате ему сначала вынесли первое дисциплинарное предупреждение, а следом и второе, хотя, по утверждению ассистента Иньиго Зарзано, его коллега не сказал ничего особенно грубого. На перерыв команды ушли с шестиочковым преимуществом хозяев.

Но в последней четверти даже без главного тренера на бровке петербуржцы совершили чудо и просто деклассировали грозного оппонента, позволив ему набрать всего 13 очков. Добавить надёжности в обороне помог выход Дениса Захарова, который до того на паркете практически не появлялся. Он отлично отработал в разрушении и смог сделать два подбора. Также в его активе ключевое трёхочковое попадание. Ещё одним чуть ранее отметился Карасёв.

Другие игроки «Зенита» также продемонстрировали наличие стальных нервов и практически не промахивались. В результате Мики набрал 19 очков, Лойд — 17, а Пойтресс — 13. Очень грамотно и полезно действовал и их соотечественник Бэрон, заработавший на себе несколько фолов. Мики вдобавок признали самым ценным баскетболистом плей-офф.

Лидеры ЦСКА же ушли в тень и сдались. Без Шведа повести за собой коллектив оказалось некому. Например, Клайберн смазал сразу несколько штрафных. Некая надежда на камбэк забрезжила лишь в самой концовке, когда Уэйр попал из-за дуги и сократил отставание до трёх очков. Но гости спокойно провели последнюю минуту и ничего не позволили сделать оппоненту.

Таким образом, петербуржцам удалось совершить чудо и навсегда вписать свои имена в историю отечественного баскетбола. Армейцы становились чемпионами страны 18 раз подряд и 27 в общей сложности. Сместить их с высшей ступени пьедестала до того удавалось только «Урал-Грейту», бравшему верх в 2001-м и 2002-м.

Более того, в розыгрышах национального первенства с финальными сериями они лишь во второй раз уступили более одного матча. В далёком 1996-м бой им дало «Динамо». А, например, «Химки», 11 раз ставшие серебряными призёрами, довольствовались в лучшем случае одной победой.

Теперь же нельзя исключать появление в российском баскетболе увлекательного противостояния с непредсказуемым исходом. Вполне возможно, время тотального доминирования ЦСКА подошло к концу. Ослабить коллектив должен и уход Итудиса, который заявил о своём решении на пресс-конференции. Временно исполнять его обязанности предстоит президенту клуба Андрею Ватутину.

При этом финал подошедшего к концу сезона, по признанию руководителя лиги Сергея Кущенко, вызывал интерес у всего континента и вынудил сожалеть об исключении отечественных команд из Евролиги.

«Мы получили много сообщений, всеми признано, что это нечто невероятное. Это признание коллег из других европейских лиг и из тренерских штабов европейских клубов. Баскетбольный праздник удался на славу», — рассказал функционер в интервью «Чемпионату».

«Зениту» же важно сохранить всех ведущих легионеров и добавить новых сильных россиян, ведь ветеранам осталось играть недолго. Пока же хочется отдельно порадоваться за Фридзона и Моню — оба немало отыграли в «Химках», но так и не смогли привести их к победе. Оба также успели стать чемпионами в составе ЦСКА. А под занавес карьеры они всё же приостановили победную поступь гегемона.