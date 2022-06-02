Кущенко: Евролига должна жалеть, что отстранила наши баскетбольные клубы

Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился эмоциями от шестого матча финальной серии Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА.

«Драматургия, как в лучших сериях НБА. Безусловно, это самый непредсказуемый финал на моей памяти в Единой лиге ВТБ. Евролига наши клубы отстранила и должна жалеть, такой баскетбол мог быть у неё», — цитирует Кущенко ТАСС.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 82:63 в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джордан Мики из «Зенита». Он набрал 17 очков. В составе московской команды отличились Алексей Швед и Никола Милутинов — по 14 очков.

Таким образом, счёт финальной серии стал 3-3. Следующий матч пройдёт 5 июня в 14:00 мск.

Напомним, что 22 марта Евролига объявила об отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа — из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу принял участие в пресс-конференции с представителями СМИ, в ходе которой он затронул тему участия российских клубов в соревнованиях.