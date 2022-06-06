Кириленко назвал сезон-2021/22 лучшим в истории Единой лиги ВТБ

Президент Российского федерации баскетбола (РФБ) поделился впечатлениями от завершившейся финальной серии турнира.

«Лучший сезон, лучший плей-офф, который я видел, в истории лиги. Семиматчевая серия, а в седьмом матче выигрывает заранее объявленный аутсайдером этой серии клуб, проявив характер. Я счастлив, честно говоря. Почему я говорю, что этот сезон — один из лучших, которые я видел? Так как была очень хорошая конкуренция», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Встреча в Москве завершилась со счётом 81:75 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком матча стал форвард петербургского клуба Джордан Мики, на счету которого 19 очков. Лучшую результативность в составе армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр с 17 очками.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу баскетболистов из Петербурга, что позволило им впервые в своей истории стать чемпионами лиги.

Ранее главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что покидает московский клуб.