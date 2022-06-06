Кириленко назвал сезон-2021/22 лучшим в истории Единой лиги ВТБ

Короткая ссылка
Президент Российского федерации баскетбола (РФБ) поделился впечатлениями от завершившейся финальной серии турнира.
Кириленко назвал сезон-2021/22 лучшим в истории Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

«Лучший сезон, лучший плей-офф, который я видел, в истории лиги. Семиматчевая серия, а в седьмом матче выигрывает заранее объявленный аутсайдером этой серии клуб, проявив характер. Я счастлив, честно говоря. Почему я говорю, что этот сезон — один из лучших, которые я видел? Так как была очень хорошая конкуренция», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Встреча в Москве завершилась со счётом 81:75 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком матча стал форвард петербургского клуба Джордан Мики, на счету которого 19 очков. Лучшую результативность в составе армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр с 17 очками.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу баскетболистов из Петербурга, что позволило им впервые в своей истории стать чемпионами лиги.

Ранее главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что покидает московский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить