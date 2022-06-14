Тараканов — об отказе «Руне» и «Уралмашу» во вхождении в Единую лигу ВТБ: частным клубам сложно давать гарантии

Олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов объяснил, почему частным клубам сложнее войти в Единую лигу ВТБ.

«Частным клубам на сегодняшний день сложно предоставлять гарантии. Мне жаль коллективы, но и лига заботится о том, чтобы не возникало проблем по ходу сезона. При этом «Руна» и «Уралмаш» действительно проводят огромную работу. Я наблюдал за концовкой сезона в исполнении москвичей в Суперлиге-1. Они смотрелись неплохо как по игре, так и по менеджменту. А екатеринбуржцы вовсе уверенно завоевали трофей. Полностью оправдал себя приход на тренерский мостик Евгения Пашутина», — заявил олимпийский чемпион в интервью RT.

Ранее Тараканов объяснил, почему лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ следует ужесточить.