Тараканов объяснил, почему лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ следует ужесточить

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Олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов высказался о лимите на легионеров в Единой лиге ВТБ.
Тараканов объяснил, почему лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ следует ужесточить
  • РИА Новости

«Считаю, его вполне можно было изменить и до четырёх иностранцев. Но даже такое послабление даст дополнительный шанс россиянам. Нужно понимать, легионеров уровня сильнейших баскетболистов Евролиги мы в новом сезоне не увидим. Все они постараются продолжить выступление на этом уровне. Им даже Еврокубок неинтересен, в том числе с финансовой точки зрения», — сказал Тараканов в интервью RT.

Ранее Тараканов призвал расширить состав участников Единой лиги ВТБ.

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