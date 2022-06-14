Тараканов объяснил, почему лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ следует ужесточить

Олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов высказался о лимите на легионеров в Единой лиге ВТБ.

«Считаю, его вполне можно было изменить и до четырёх иностранцев. Но даже такое послабление даст дополнительный шанс россиянам. Нужно понимать, легионеров уровня сильнейших баскетболистов Евролиги мы в новом сезоне не увидим. Все они постараются продолжить выступление на этом уровне. Им даже Еврокубок неинтересен, в том числе с финансовой точки зрения», — сказал Тараканов в интервью RT.

Ранее Тараканов призвал расширить состав участников Единой лиги ВТБ.