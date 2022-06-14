Тараканов призвал расширить состав участников Единой лиги ВТБ

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Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказался о расширении Единой лиги ВТБ.
Тараканов призвал расширить состав участников Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

«Стартовать могли бы и 14, и 16, и даже 18 коллективов. В таком случае мы получили бы возможность наблюдать за ещё большим количеством российских баскетболистов. Но и 12 — хорошая цифра. Всё-таки чрезмерно расширять лигу тоже рискованно, поскольку уровень значительно бы упал. Думаю, будет сыграно немало интересных матчей. Да и четвёрка грандов («Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань») останется неизменной. Остальные примутся «кусать» друг друга, и даже новички будут сражаться во втором эшелоне», — заявил Тараканов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ изменила систему проведения чемпионата.

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