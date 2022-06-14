Президент ПБК ЦСКА Ватутин рассказал о причинах ухода Итудиса

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Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин назвал причины расставания с бывшим главным тренером команды Димитрисом Итудисом.
Президент ПБК ЦСКА Ватутин рассказал о причинах ухода Итудиса
  • РИА Новости

«Итудис пригласил в ресторан, где сказал, что хочет уйти, изложил причины. Пришли к обоюдному пониманию. Что за причины? Они близки к очевидным. Например, неясные перспективы участия в Евролиге и быт, резко усложнившийся для иностранцев в России: «кривые» перелёты, денежные трансферы, визы, школы и так далее», — цитирует Ватутина «Матч ТВ».

Он также отметил, что Итудис восемь лет приносил результат, оставался патриотом клуба и выкладывался на 200%. По его словам, расставание прошло нелегко, но в согласии друг с другом.

Греческий специалист возглавлял московскую команду с 2014 года. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги.

Ранее Ватутин сообщил, что будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Итудиса.

 

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