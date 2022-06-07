В ЦСКА объявили об уходе Клайберна

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил об уходе нападающего Уилла Клайберна.

«Как известно, всему рано или поздно приходит конец. Наша семья провела в России большую часть детства наших детей. Это был действительно дом вдали от дома. Мне посчастливилось быть частью чего-то действительно особенного в этом клубе. ЦСКА дал мне возможность построить здесь наследие», — цитирует Клайберна официальный Telegram-аккаунт ЦСКА.

Он также сказал, что одним из величайших достижений в его жизни была победа в Евролиге.

В красно-синей форме Клайберн провел 236 матчей, 51 в стартовой пятерке, набирал в среднем 12,9 очка. В составе московской команды он стал чемпионом Евролиги, трёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ, MVP «Финала четырёх» Евролиги 2019 года.

Ранее Ватутин сообщил, что будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Димитриса Итудиса.