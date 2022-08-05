Анцелиович — о подаче ЦСКА иска в суд на Евролигу: армейцы обладают особым статусом

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о подаче ПБК ЦСКА иска в суд на Евролигу.

«ЦСКА действительно обладает особым статусом. Армейцы — более привилегированный клуб по сравнению с остальными. Поэтому их ситуация отличается от положения других коллективов. Потому они и обратились в суд в ином порядке. Обладание лицензией «А» придаёт москвичам особый статус, который будет принят во внимание при рассмотрении дела», — заявила Анцелиович RT.

Ранее Анцелиович дала оценку подаче ЦСКА иска в суд на Евролигу.