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Анцелиович — о подаче ЦСКА иска в суд на Евролигу: армейцы обладают особым статусом

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Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о подаче ПБК ЦСКА иска в суд на Евролигу.
Анцелиович — о подаче ЦСКА иска в суд на Евролигу: армейцы обладают особым статусом
  • Gettyimages.ru

«ЦСКА действительно обладает особым статусом. Армейцы — более привилегированный клуб по сравнению с остальными. Поэтому их ситуация отличается от положения других коллективов. Потому они и обратились в суд в ином порядке. Обладание лицензией «А» придаёт москвичам особый статус, который будет принят во внимание при рассмотрении дела», — заявила Анцелиович RT.

Ранее Анцелиович дала оценку подаче ЦСКА иска в суд на Евролигу.

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