Спортивный юрист дала оценку подаче ЦСКА иска в суд на Евролигу

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила подачу ПБК ЦСКА иска в суд на Евролигу.

«ЦСКА пошёл не по тому пути, который выбрало большинство спортивных федераций России. Все сначала обращались по внутренним дисциплинарным линиям, предполагаемым регламентирующими документами, с возможной подачей иска в Спортивный арбитражный суд (CAS). То есть речь идёт об арбитраже именно в сфере спорта, финальной её точке. Армейцы же обратились в суд общей юрисдикции Люксембурга, туда, где зарегистрирована штаб-квартира Евролиги. Они немного отличаются, хотя также являются арбитражем. Там привыкли рассматривать дела больше с позиции бизнеса, чем спорта», — заявила Анцелиович RT.

Она также подчеркнула, что у ЦСКА есть возможность оспорить решение Евролиги.

«Любой суд вправе это сделать. Скажем, по Федерации тяжёлой атлетики России мы обращались в швейцарский суд в Лозанне. Он имеет право обязать федерацию исполнять свой вердикт, поскольку она в первую очередь является юридическим лицом, зарегистрированным на территории страны. В случае с ЦСКА речь идёт о Люксембурге. Евролига обязана будет подчиниться», — заключила Анцелиович.

Ранее сообщалось, что БК «Зенит» не планирует оспаривать в суде отстранение от Евролиги.