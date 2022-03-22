Евролига отстранила все российские баскетбольные клубы

Баскетбольная Евролига объявила об отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа.

Как сообщает сайт Евролиги, российские клубы дисквалифицированы, а их результаты аннулированы из-за ситуации на Украине. Ранее FIBA отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее «Зенит» прервал семиматчевую победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ.