Евролига отстранила все российские баскетбольные клубы

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Баскетбольная Евролига объявила об отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа.
Евролига отстранила все российские баскетбольные клубы
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает сайт Евролиги, российские клубы дисквалифицированы, а их результаты аннулированы из-за ситуации на Украине. Ранее FIBA отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине. 

Ранее «Зенит» прервал семиматчевую победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

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