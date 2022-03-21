«Зенит» прервал семиматчевую победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ

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Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
«Зенит» прервал семиматчевую победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча прошла в Казани и завершилась в пользу гостей — 84:80.

Самым результативным игроком матча стал хорватский форвард хозяев Марио Хезонья, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. В составе сине-бело-голубых 26 баллов в свой актив записал Сергей Карасёв.

Таким образом, была прервана победная серия казанцев в Единой лиге из семи матчей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» расторг контракт с поляком Матеушем Пониткой.

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