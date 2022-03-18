Баскетбольный «Зенит» расторг контракт с поляком Пониткой

Польский баскетболист Матеуш Понитка принял решение прекратить выступать за «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Форвард расторг контракт с российским клубом по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Понитка перешёл в «Зенит» из «Локомотива-Кубани» в сезоне-2019/20. В 71 матче Евролиги он набирал в среднем 7,5 очка и делал 2,5 передачи и пять подборов. В 42 играх в Единой лиге ВТБ Понитка в среднем набирал 7,7 очка, делал три передачи и 3,8 подбора.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной России по баскетболу и «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич получил российское гражданство.