Зоран Лукич получил российский паспорт

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Главный тренер национальной сборной России по баскетболу и «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич получил российское гражданство.
Зоран Лукич получил российский паспорт
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Лукич получил паспорт России, он гражданин нашей страны. Это определённая проверка для него. Захочет он остаться или уехать — это исключительно его решение. Но в первом и во втором случаях его можно будет понять», — цитирует главу тренерского совета РФБ Станислава Ерёмина «Известия».

Напомним, что специалист совмещает работу в сборной России и «Нижнем Новгороде». В 2021 году Лукич был признан лучшим тренером Лиги чемпионов ФИБА.

Ранее ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ, Швед набрал 25 очков.

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