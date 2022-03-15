Зоран Лукич получил российский паспорт

Главный тренер национальной сборной России по баскетболу и «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич получил российское гражданство.

«Лукич получил паспорт России, он гражданин нашей страны. Это определённая проверка для него. Захочет он остаться или уехать — это исключительно его решение. Но в первом и во втором случаях его можно будет понять», — цитирует главу тренерского совета РФБ Станислава Ерёмина «Известия».

Напомним, что специалист совмещает работу в сборной России и «Нижнем Новгороде». В 2021 году Лукич был признан лучшим тренером Лиги чемпионов ФИБА.

Ранее ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ, Швед набрал 25 очков.