ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ, Швед набрал 25 очков

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Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ, Швед набрал 25 очков
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 79:78.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 25 очков. В составе гостей 20 баллов в свой актив записал Джордан Лойд.

Для красно-синих эта победа стала пятой подряд в Единой лиге. «Зенит» же потерпел первое поражение за шесть матчей.

Ранее сообщалось, что баскетбольный «Зенит» объявил о возвращении пяти легионеров.

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