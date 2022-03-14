ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ, Швед набрал 25 очков
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 79:78.
Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 25 очков. В составе гостей 20 баллов в свой актив записал Джордан Лойд.
Для красно-синих эта победа стала пятой подряд в Единой лиге. «Зенит» же потерпел первое поражение за шесть матчей.
Ранее сообщалось, что баскетбольный «Зенит» объявил о возвращении пяти легионеров.