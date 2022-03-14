Баскетбольный «Зенит» объявил о возвращении пяти легионеров

Пять иностранных игроков вернулись в расположение петербургского баскетбольного клуба «Зенит».

Как сообщается на сайте клуба, Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс вернулись в команду после короткого отпуска, который был связан с необходимостью поездки домой.

Напомним, что «Зенит» разрешил легионерам и иностранным сотрудникам команды покинуть Россию, если они не чувствуют себя в безопасности. Однако контракты с ними при этом не были расторгнуты.

Ранее олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов объяснил, каким образом отъезд иностранных игроков может помочь развитию российского баскетбола.