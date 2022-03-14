Баскетбольный «Зенит» объявил о возвращении пяти легионеров

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Пять иностранных игроков вернулись в расположение петербургского баскетбольного клуба «Зенит».
Баскетбольный «Зенит» объявил о возвращении пяти легионеров
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Как сообщается на сайте клуба, Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс вернулись в команду после короткого отпуска, который был связан с необходимостью поездки домой. 

Напомним, что «Зенит» разрешил легионерам и иностранным сотрудникам команды покинуть Россию, если они не чувствуют себя в безопасности. Однако контракты с ними при этом не были расторгнуты. 

Ранее олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов объяснил, каким образом отъезд иностранных игроков может помочь развитию российского баскетбола.

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