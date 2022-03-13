Тараканов: отъезд легионеров может пойти на пользу российским баскетболистам

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Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов объяснил, каким образом отъезд иностранных игроков может помочь развитию российского баскетбола.
Тараканов: отъезд легионеров может пойти на пользу российским баскетболистам
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«Всегда придерживаюсь точки зрения, что в России достаточно много талантов, но им недостаёт как игровой практики, так и возможности брать игру на себя, исполнять ключевые броски в решающие моменты встреч. Хочу надеяться, что в отсутствие сильных легионеров у отечественных баскетболистов будет больше шансов проявить себя», — сказал Тараканов в интервью RT.

По его мнению, для необходимого прогресса молодёжи нужно регулярно выходить на паркет, а не только усиленно тренироваться.

«Сложно добиться этого, когда и клубы, и сборная России не имеют возможности выступать на международной арене. Но если мы говорим о самих баскетболистах, то им это вполне может пойти на пользу», — добавил эксперт.

Ранее Тараканов предположил, почему некоторые иностранные баскетболисты остаются в России.

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