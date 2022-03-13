Тараканов предположил, почему некоторые иностранные баскетболисты остаются в России

Олимпийский чемпион по баскетболу 1988 года Сергей Тараканов поделился мнением, почему при отъезде легионеров в связи с политической ситуацией некоторые иностранные игроки остались в российских клубах.

«Это легко объяснимо: баскетболисты хотят сохранить свои деньги. Видимо, их государства не оказывают на них такого же серьёзного давления, поэтому эти спортсмены могут позволить себе не идти в одном ряду с остальными. Как ни странно, среди них есть и американцы. Наверняка им советуют покинуть Россию, но существует определённая свобода выбора. Естественно, многие хотят доработать до конца контракты на сезон», — сказал Тараканов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что датский защитник Иффе Лундберг принял решение прекратить выступать за московский баскетбольный ЦСКА.