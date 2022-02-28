Евролига подтвердила временное отстранение российских клубов

Баскетбольная Евролига объявила о временном отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа — от участия в турнире на неопределённый срок.

Как сообщается на сайте Евролиги, результаты российских команд в этом сезоне будут аннулированы в случае неблагоприятного развития ситуации на Украине. Кроме того, участие клуба «Локомотив-Кубань» в Еврокубке также приостановлено.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что баскетболисты Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтманн покинули расположение ЦСКА.