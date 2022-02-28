Евролига подтвердила временное отстранение российских клубов

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Баскетбольная Евролига объявила о временном отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа — от участия в турнире на неопределённый срок.
Евролига подтвердила временное отстранение российских клубов
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Как сообщается на сайте Евролиги, результаты российских команд в этом сезоне будут аннулированы в случае неблагоприятного развития ситуации на Украине. Кроме того, участие клуба «Локомотив-Кубань» в Еврокубке также приостановлено. 

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине. 

Ранее сообщалось, что баскетболисты Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтманн покинули расположение ЦСКА.

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