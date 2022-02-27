Баскетболисты Шенгелия, Лундберг, Григонис и Фойгтманн покинули расположение ЦСКА

Московский баскетбольный клуб ЦСКА опубликовал заявление по поводу ухода некоторых игроков команды.

«По семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также её возможными последствиями, расположение ЦСКА покинули Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг. В ближайшее время на родину также отправятся Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтманн», — говорится на сайте армейцев.

Отмечается, что действия спортсменов являются нарушением условий контракта и регламента, но в клубе всё равно относятся с понимаем к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Когда политическая ситуация нормализуется, будет решён статус соглашений с игроками.

«Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику», — написано в заявлении.

ЦСКА подчёркивает, что следит за развитием ситуации и ориентируется на решения правительств стран и организаторов турниров, в которых принимает участие.

Ранее сообщалось, что Шенгелия расторг контракт с баскетбольным ЦСКА.