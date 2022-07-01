Абросимова считает, что российские клубы могут играть с африканскими командами после отстранения от Евролиги

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Двукратная чемпионка Европы по баскетболу, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине Светлана Абросимова считает, что российские клубы могут поддерживать форму после отстранения от Евролиги, играя с африканскими командами.
Абросимова считает, что российские клубы могут играть с африканскими командами после отстранения от Евролиги
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«Нынешняя ситуация — окно возможностей. Нельзя расстраиваться и думать о плохом, что тебя год или два не будет на международной арене. Нужно продолжать работать. Понимать, в чём можно прибавить. Усилить свою физическую форму, отработать технические элементы. Необходимо искать возможности выступать. Выезжать в ту же Африку, Китай, Белоруссию. Надо просто быть позитивно настроенным и трудиться. Африканские команды на Олимпийских играх — очень сильные соперники. Они физически отлично развиты», — сказала Абросимова в интервью RT.

Она отметила, что у африканских команд совершенно другой стиль игры. По её словам, всегда полезно пробовать свои силы против таких девчонок.

«Сейчас мы с ними встречаемся только на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но в тех же сборных Испании, Франции очень много темнокожих спортсменок, поэтому у нас была возможность поиграть против всех. У молодого поколения, конечно, будет стресс, когда через два-три года им разрешат наконец выступать на международном уровне. Сложно. Но ничего, такой период. Надо справляться», — добавила Абросимова.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Пирог прокомментировал новость об отстранении российских клубов от нового сезона Евролиги.

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