Игра Глушакова, просмотр Плющенко, дебют Джикии и Соболева: почему растёт популярность Медиалиги

Первый сезон Медиалиги вызвал огромный интерес у любителей футбола. Финал соревнования между 2DROTS и Basement собрал на трибунах «ВТБ Арены» 11 тыс. человек, а обзор матча на YouTube-канале — почти миллион просмотров. Дополнительное внимание к турниру привлекает выход на поле известных футболистов. Например, цвета Reality защищает полузащитник «Химок» Денис Глушаков. В новом розыгрыше примет участие команда «Бей Беги», созданная партнёрами по «Спартаку» Георгием Джикией и Александром Соболевым. А Broke Boys близок к подписанию контракта с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко.

В 2022 году к недостаткам отечественного футбола добавилась новая проблема — отстранение российских клубов и сборных от международных турниров.

На этом фоне появилась Медиалига с призовым фондом 5 млн рублей. Первенство объединило десять самых медийных команд России — в их составах собраны как футболисты, так и известные блогеры, певцы, актёры. Такие соревнования и раньше вызывали интерес зрителей, но им не хватало системности.

«Когда я познакомился с этой индустрией, появилось желание сделать её чуть масштабнее, — рассказал в интервью Sports.ru президент Лиги Николай Осипов. — Мне показалось, этого можно добиться с помощью чемпионата, который шёл бы какое-то длительное время, но не восемь-девять месяцев. Во-первых, это всё равно некий шоу-продукт. Во-вторых, в составах много людей, занимающихся другими профессиями, а не футболом. В итоге решили: два или 2,5 месяца, если команда достигает финала. Но чемпионат будет проходить дважды в год — весной и осенью».

Реальность превзошла самые смелые ожидания. Так, финал соревнования между 2DROTS и Ваsement, который состоялся на «ВТБ Арене», посетили 11 тыс. зрителей. Для сравнения: в прошлом сезоне РПЛ средняя посещаемость оказалась выше только у трёх команд: «Зенита», «Крыльев Советов» и «Краснодара». По словам комментатора Дмитрия Шнякина, на трибунах могло собраться и до 20 тыс.

«К сожалению, больше не разрешает руководство динамовской арены. Не знаю, с чем связано ограничение (нехватка стюардов, сил правопорядка или «пусть будет вот так»), но желающих прийти гораздо больше. Билеты сжирали спустя полчаса после появления очередной порции», — написал журналист в своём Telegram-канале.

Серьёзные просмотры собирают и трансляции матчей на YouTube. Например, полуфинал между «НА СПОРТЕ» и 2DROTS в прямом эфире в моменте смотрели свыше 120 тыс. пользователей. В целом решающее противостояние собрало почти миллион просмотров. Например, у обзора встречи за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» цифры схожие.

При этом в число участников первого сезона соревнования не попала самая популярная медийная команда — «Амкал», созданная известным блогером Германом Эль Классико, на YouTube-канал которого подписаны почти 3 млн пользователей. Коллектив не смог совмещать игры турнира с собственными товарищескими матчами.

Один из них недавно привлёк внимание всей страны. В июне «Амкал» на «ВТБ Арене» разгромно уступил «Динамо» (0:5), а один из мячей в составе бело-голубых забил хоккеист Александр Овечкин.

Дополнительный интерес лиге придаёт появление известных футболистов. В ростере одной из команд есть даже действующий игрок РПЛ. Чемпион России Денис Глушаков защищает цвета Reality. Экс-полузащитник сборной страны Дмитрий Тарасов давно выступает за «НА СПОРТЕ». А присутствие Андрея Ещенко в Basement не помогло новичку выиграть турнир. В финале коллектив уступил 2DROTS — 0:4.

Немало профессионалов собрал в своих рядах и Broke boys. Среди них бывший нападающий «Рубина» и «Кубани» Денис Давыдов, экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и сыгравший несколько матчей за «Спартак» Георгий Тигиев. Главное, спортсмены быстро втягиваются в процесс и получают настоящее удовольствие.

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«Прежде всего надо любить футбол. Все же играют — кто-то в коробках, кто-то во дворе. Только зачем терять время там, когда можно поиграть здесь с популярными ребятами и теми, кто закончил карьеру? Тут же можно почувствовать, пощупать людей из Премьер-лиги. Думаю, это нормальное явление в российском футболе, оно будет только расти», — объяснил Глушаков.

Выход на поле таких мастеров позволил серьёзно поднять уровень футбола — один игрок перешёл в профессиональный клуб. Нападающий 2DROTS Иван Коршунов, воспитанник «Зенита», подписал соглашение со «СКА-Хабаровском», выступающим в ФНЛ. А его партнёр Максим Турищев находится на просмотре в вышедшем в РПЛ «Торпедо» и даже забил два мяча в контрольных встречах.

Вместе с футболистами играют популярные блогеры и певцы. Например, в «НА СПОРТЕ» капитанскую повязку носит рэпер T-Killah, который, по его словам, и пригласил в команду Тарасова.

«Дима мой друг, больше десяти лет общаемся. Он заметил, что год назад в моей жизни стало много футбола. Стал следить за «НА СПОРТЕ», приходить на тренировки, игры. Дима начал потихоньку втягиваться и увидел, что у нас не любительский подход, а профессиональный: тренерский штаб, постоянные тренировки, в команде есть люди, которые всю жизнь занимаются футболом. Думаю, его привлёк футбольный интерес и то, что весь этот движ только набирает обороты», — вспомнил рэпер.

Но главное — команды всеми своими действиями пытаются привлечь к себе внимание. То, что в профессиональном футболе — дикость, в Медиалиге — норма. Фишка Reality — появление на матчах в необычных нарядах. Например, на дебютную встречу Глушакова игроки вышли в банных шапочках и с вениками в руках. На другие игры они, например, надевали костюмы заключённых и смокинги, стилизованные под сериал «Острые козырьки». А команда «Матч ТВ» как-то раз приехала на встречу в стиле 1990-х — на стареньком «Икарусе» и в одежде по моде тех лет.

Накала добавляют и регулярные пресс-конференции, на которых футболисты ожесточённо спорят о деталях матчей. Недавно певец и игрок «НА СПОРТЕ» Олег Майами в ответ на оскорбление со стороны президента Broke Boys Райзена ударил его по лицу.

Однако неверно думать, что в Медиалиге всё крутится исключительно вокруг скандалов и хайпа. В руководстве огромное внимание уделяют уровню показа матчей, который здесь высокий.

«Наш генеральный продюсер — Артём Галкин. Человек, который снимал Олимпиады, главный продюсер баскетбола на «Матче», он снимает Евролигу, Единую лигу ВТБ. Монтажёры, операторы, режиссёры повторов — это специалисты, которые отработали чемпионат мира в России и должны были обслуживать финал Лиги чемпионов в Питере», — рассказал Осипов.

Более того, на встречах даже работает VAR. Не боятся экспериментировать в лиге и с правилами. Например, рефери работают с микрофонами, и все их разговоры слышны в прямом эфире. В плей-офф в случае ничьей футболисты бросают монетку и либо бьют пенальти, либо исполняют аналог хоккейного буллита.

Следующий, осенний сезон Медиалиги обещает стать более интересным. Во-первых, в нём точно примет участие «Амкал». Во-вторых, попробует свои силы созданная футболистами «Спартака» Георгием Джикией и Александром Соболевым команда «Бей Беги».

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В-третьих, турнир с большой долей вероятности пополнится звездой из другого вида спорта. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко уже провёл тренировку с Broke boys и близок к подписанию соглашения. Его появление привлечёт к соревнованию любителей фигурного катания.

«Я всегда играл в нападении левого крайнего, но там уже надо, чтобы тренер смотрел. Мы действительно на стадии переговоров, ко мне ещё один запрос пришёл из Медиалиги, сейчас я свободный агент… Что касается футбола, многим должен пожертвовать, чтобы полноценно принимать участие. Если всё срастётся, мне кажется, это будет интересно. Надеюсь, травмы не помешают, со здоровьем всё в порядке», — цитирует Плющенко ТАСС.

Будет за кого поболеть и любителям единоборств — глава одного из крупнейших ММА-промоушенов страны AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев намерен заявить собственный коллектив, возглавить который может экс-капитан сборной России Александр Мостовой.

«Хотим создавать конкуренцию за счёт собственных кадров. Считаю, это наиболее справедливо, поскольку, если команда называется Fight Nights, в ней не должны играть футболисты со стороны. За редким исключением, когда это известные люди из мира спорта, которые являются нашими друзьями. Именно поэтому мы пригласим в команду футболистов и хоккеистов. Кого конкретно?... Предполагаю, это будут известные имена», — заявил промоутер в интервью «РБ-Спорт».

Наконец, значительно повысит статус Медиалиги участие её победителя в Кубке России. По словам главы РПЛ Александра Алаева, в РФС рассматривают вопрос о вручении wild card действующему чемпиону «2DROTS», а также «Амкалу».