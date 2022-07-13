Легков может сыграть в любительской хоккейной команде Плющенко

Евгений Плющенко сообщил, что олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков может сыграть за любительскую хоккейную команду «Союз чемпионов».

«Я вообще люблю спорт, недавно создал хоккейную команду «Союз чемпионов», сейчас идёт тренировочный процесс. Там и Александр Легков, и Иван Скобрев, и Роман Костомаров, и Саша Мостовой, все ребята серьёзные», — цитирует Плющенко ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию ведёт переговоры с Ночной хоккейной лигой и с Любительской хоккейной лигой.

«Принимаем решение о том, чтобы выйти в сезон», — добавил Плющенко.

Ранее 39-летний Плющенко играл в Ночной хоккейной лиге за команду «Ледяные волки».

Ранее Плющенко сообщил, что ведёт переговоры об участии в футбольной Медиалиге.