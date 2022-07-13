Легков может сыграть в любительской хоккейной команде Плющенко
«Я вообще люблю спорт, недавно создал хоккейную команду «Союз чемпионов», сейчас идёт тренировочный процесс. Там и Александр Легков, и Иван Скобрев, и Роман Костомаров, и Саша Мостовой, все ребята серьёзные», — цитирует Плющенко ТАСС.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию ведёт переговоры с Ночной хоккейной лигой и с Любительской хоккейной лигой.
«Принимаем решение о том, чтобы выйти в сезон», — добавил Плющенко.
Ранее 39-летний Плющенко играл в Ночной хоккейной лиге за команду «Ледяные волки».
Ранее Плющенко сообщил, что ведёт переговоры об участии в футбольной Медиалиге.