Плющенко рассказал, что ему интересен проект футбольной Медиалиги

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость, что он может сыграть за команду из Медийной футбольной лиги.
Плющенко рассказал, что ему интересен проект футбольной Медиалиги
  • РИА Новости

«Я ещё никакой не игрок. Общаемся... Только общаемся. И я пока не принял решение. Нужно договориться для начала, а вы уже атакуете. Но, конечно, мне интересен этот проект. В данный момент мы на переговорах. Вы застали нас за столом переговоров», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру спортсмена, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».

Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.

Ранее сообщалось, что победитель Медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России.

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