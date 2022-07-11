Плющенко рассказал, что ему интересен проект футбольной Медиалиги
- РИА Новости
«Я ещё никакой не игрок. Общаемся... Только общаемся. И я пока не принял решение. Нужно договориться для начала, а вы уже атакуете. Но, конечно, мне интересен этот проект. В данный момент мы на переговорах. Вы застали нас за столом переговоров», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».
В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру спортсмена, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».
Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.
Ранее сообщалось, что победитель Медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России.