Плющенко рассказал, что ему интересен проект футбольной Медиалиги

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость, что он может сыграть за команду из Медийной футбольной лиги.

«Я ещё никакой не игрок. Общаемся... Только общаемся. И я пока не принял решение. Нужно договориться для начала, а вы уже атакуете. Но, конечно, мне интересен этот проект. В данный момент мы на переговорах. Вы застали нас за столом переговоров», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

В марте 2017 года 39-летний Плющенко завершил карьеру спортсмена, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».

Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.

Ранее сообщалось, что победитель Медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России.