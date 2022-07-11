Экс-хавбек «Спартака» Мостовой может возглавить команду бойцов в Медиалиге

Короткая ссылка
Глава организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой может возглавить команду бойцов в Медийной футбольной лиге.
Экс-хавбек «Спартака» Мостовой может возглавить команду бойцов в Медиалиге
  • РИА Новости

«Мы создали команду, которая примет участие в чемпионате Медийной футбольной лиги. Мы сделали предложение Александру Мостовому возглавить команду, на следующей неделе проведём переговоры. Это ответственный вопрос», — цитирует Гаджиева ТАСС.

По его словам, в расширенный список игроков вошёл российский боец смешанных единоборств клуба «Крепость» Мариф Пираев.

53-летний Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. Футболист выступал за московский «Спартак». В составе столичного клуба он стал двукратным чемпионом СССР. Также Мостовой играл за «Бенфику», «Кан» и «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

Ранее Пётр Ян рассказал о своих планах на следующий поединок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить