Экс-хавбек «Спартака» Мостовой может возглавить команду бойцов в Медиалиге

Глава организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой может возглавить команду бойцов в Медийной футбольной лиге.

«Мы создали команду, которая примет участие в чемпионате Медийной футбольной лиги. Мы сделали предложение Александру Мостовому возглавить команду, на следующей неделе проведём переговоры. Это ответственный вопрос», — цитирует Гаджиева ТАСС.

По его словам, в расширенный список игроков вошёл российский боец смешанных единоборств клуба «Крепость» Мариф Пираев.

53-летний Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. Футболист выступал за московский «Спартак». В составе столичного клуба он стал двукратным чемпионом СССР. Также Мостовой играл за «Бенфику», «Кан» и «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

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