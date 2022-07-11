Экс-хавбек «Спартака» Мостовой может возглавить команду бойцов в Медиалиге
- РИА Новости
«Мы создали команду, которая примет участие в чемпионате Медийной футбольной лиги. Мы сделали предложение Александру Мостовому возглавить команду, на следующей неделе проведём переговоры. Это ответственный вопрос», — цитирует Гаджиева ТАСС.
По его словам, в расширенный список игроков вошёл российский боец смешанных единоборств клуба «Крепость» Мариф Пираев.
53-летний Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. Футболист выступал за московский «Спартак». В составе столичного клуба он стал двукратным чемпионом СССР. Также Мостовой играл за «Бенфику», «Кан» и «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».
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