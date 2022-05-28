Разгром в Подмосковье и сенсация в Уфе: как «Химки» и «Оренбург» одержали победы в стыках РПЛ

«Химки» и «Оренбург» одержали победы в ответных стыковых матчах за право выступать в следующем розыгрыше РПЛ. Подмосковный коллектив после поражения в первой встрече дома разгромил «СКА-Хабаровск». Ворота соперника поразили Денис Глушаков, Резиуан Мирзов и Александр Долгов. Подопечные Марцела Лички в Уфе открыли счёт на 13-й минуте благодаря точному удару Джоэла Фамейе, но в конце первого тайма позволили Юрию Журавлёву восстановить паритет. Однако в добавленное ко второму тайму время Андрей Малых принёс команде нужный результат.

Ключевое возвращение Руденко и Мирзова

Стыковые матчи за право остаться в РПЛ начались для команд элитного дивизиона не лучшим образом. «Химки» на выезде уступили «СКА-Хабаровску» и дома вынуждены были отыгрывать гандикап в один гол.

Вдобавок команда по итогам конфликта с бол-боями осталась без основного центрального защитника Гии Григалавы, дисквалифицированного КДК РФС на две встречи. Зато вратарь Илья Лантратов отделался штрафом и смог выйти на поле. А главное — вернулись в состав нападающий Александр Руденко и полузащитник Резиуан Мирзов, без которых «Химки» в Хабаровске впереди смотрелись беззубо.

Форвард уже на седьмой минуте заработал пенальти. Михаил Гащенков наступил ему на ногу в штрафной, и судья Сергей Иванов, посмотрев повтор эпизода, указал на «точку». А Денис Глушаков уверенно реализовал 11-метровый.

После этого подопечные Алексея Поддубского вынуждены были пойти вперёд, а подмосковный коллектив получил возможность проводить фирменные быстрые атаки и на скорости вскрывать оборону. К тому же хабаровчане регулярно допускали провалы в опорной зоне и не успевали вернуться назад. «Химки» создавали великолепные моменты. Например, Руденко не реализовал выход один на один.

В середине первого тайма команда ФНЛ выровняла игру и даже нанесла пару ударов в створ. На руку ей оказался и сильный град с дождём, который нивелировал преимущество соперника в техническом оснащении. Но незадолго до перерыва гости пропустили второй мяч. На этот раз отличился Мирзов. Резиуан сам же отдал великолепную передачу на ход подключившемуся к атаке Бутте Магомедову и затем замкнул его прострел ударом с нескольких метров.

А в самом начале второй половины «Химки» поставили точку в противостоянии. Причём им невольно помогла травма Руденко. Форвард получил повреждение задней поверхности бедра и уступил место на поле Александру Долгову. Свежий футболист спустя всего минуту оказался расторопнее всех на подаче корнера и довёл дело до разгрома.

К чести игроков «СКА-Хабаровска», они не сдались даже в такой ситуации. Поддубский перешёл на схему в четыре защитника и бросил в бой двух футболистов атакующей группы — Александра Гаглоева и Владислава Брагина.

Это принесло свои плоды — гости завладели инициативой и прижали соперника к штрафной. Но хозяева оборонялись спокойно и крайне редко вынуждали Лантратова вступать в игру. А когда за десять минут до финального свистка Камран Алиев всё же поразил ворота после подачи углового, Иванов отменил гол из-за явного положения вне игры.

Более того, вскоре подмосковная дружина заработала второй пенальти за фол на Кирилле Боженове, но Мирзов не сумел его реализовать. Он бесхитростно пробил практически по центру, и Владимир Сугробов справился с угрозой.

Таким образом, «Химки», несмотря на поражение в первом матче, сохранили место в элите и продемонстрировали, что «СКА-Хабаровск» на данный момент просто ниже классом. А Сергей Юран не позволил подняться в РПЛ коллективу, в котором работал вплоть до февраля.

Судьбоносный удар Малых

Сложности в противостоянии с «Оренбургом» испытала и «Уфа». Причём большую часть встречи башкортостанцы вели в счёте, и никто не мог предположить, что у них возникнут проблемы. К 62-й минуте подопечные Алексея Стукалова реализовали два пенальти. Однако последние полчаса они полностью провалили и позволили сопернику отыграться — 2:2. Но минимальное преимущество в преддверии домашней встречи всё равно осталось за командой РПЛ, ведь в стыках по-прежнему действует правило выездного гола. К тому же оппонент лишился удалённого в концовке опытнейшего защитника Адесойе Ойеволе.

Но небольшой гандикап хозяев быстро оказался нивелирован. «Оренбург» активно начал матч и уже на 13-й минуте открыл счёт. На розыгрыше углового Джоэл Фамейе удачно замкнул скидку Михаила Сивакова. Мяч с двумя рикошетами всё же залетел в сетку.

После этого у «Уфы» не было иного выхода, кроме как идти вперёд. Гости, напротив, расположились на своей половине практически в полном составе. До поры их тактика работала. Соперники почти не проникали в штрафную, не понимая, как взломать насыщенную оборону, а Гамид Агаларов выпал из игры.

Но давление подопечных Стукалова становилось всё сильнее. А сам тренер незадолго до свистка на перерыв пошёл на достаточно рискованную замену. Крайний защитник Александр Сухов уступил место на поле форварду Дилану Ортису.

Она моментально себя оправдала. Преимущество хозяев стало подавляющим, а после подачи Константина Плиева с левого фланга свежий Ортис подправил мяч подключившемуся к атаке Юрию Журавлёву, который беспрепятственно поразил створ.

Второй тайм «Уфа» провела слишком пассивно, за что в итоге и поплатилась. Команда прижалась к своим воротам и практически не проводила атаки. Теперь уже «Оренбург» пытался вскрыть насыщенную оборону.

Однако гости ничего не могли поделать с тройкой высоких центральных защитников соперника. Они пытались доставлять мяч в штрафную через фланги, но там явно не хватало высокого форварда, а Фамейе был не в состоянии зацепиться за подачи. Если же дело и доходило до ударов, они не несли в себе особой опасности. Как правило, Антон Чичкан спокойно справлялся со всеми угрозами.

Ближе к финальному свистку начало казаться, что гости обречены. Они шли вперёд скорее по инерции, а Личка медлил с заменами. Лишь в концовке он бросил в бой сразу двух нападающих — Аршака Коряна и Владимира Сычевого. Башкортостанцы и в добавленное время контролировали ход встречи и даже не позволяли оппоненту организовать финальный штурм.

Но всё изменил один удачный вынос Кирилла Капленко со своей половины поля на 94-й минуте. И вновь «Оренбург», как и в первом матче, спас капитан и старожил Андрей Малых. Он одним касанием обработал мяч, а вторым — низом отправил его в дальний угол. Чичкан выручить партнёров не смог.

До финального свистка у «Уфы» оставалось достаточно времени, но деморализованные башкортостанцы не сумели сотворить очередное чудо. Теперь им впору сетовать на травму основного вратаря Александра Беленова и упущенную победу на выезде. Впервые с сезона-2013/14 команда не выступит в РПЛ. Подопечные Лички же, дважды в стыках проявив несгибаемый характер, возвращаются в элиту после двухлетнего отсутствия.