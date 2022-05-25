Вратарь «Химок» Лантратов толкнул бол-боя в матче со «СКА-Хабаровском»
Голкипер «Химок» Илья Лантратов жёстко толкнул мальчика, который подавал мячи, во время первого стыкового матча за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) со «СКА-Хабаровском».
- РИА Новости
В результате толчка бол-бой упал.
Матч в Хабаровске завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Ответная игра пройдёт 28 мая на «Арене Химки».
Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче за право выйти в РПЛ.
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