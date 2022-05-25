Вратарь «Химок» Лантратов толкнул бол-боя в матче со «СКА-Хабаровском»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов жёстко толкнул мальчика, который подавал мячи, во время первого стыкового матча за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) со «СКА-Хабаровском».

РИА Новости