«Тамбов» исключили из членов РФС

Футбольный клуб «Тамбов» исключён из членов Российского футбольного союза (РФС).

По информации «Чемпионата», также из членов РФС были исключены автономное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск», ассоциация «Профессиональная футбольная лига», региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Марий Эл» и общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация футбола инвалидов России».

В октябре 2021 года Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом «Тамбов».

Полиция проводила обыски у бывших руководителей «Тамбова». Размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивался в 536,8 млн рублей. В настоящий момент деятельность клуба приостановлена.

Напомним, что в сезоне-2020/21 «Тамбов» выступал в Российской премьер-лиге.

Ранее суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.