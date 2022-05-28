«Тамбов» исключили из членов РФС

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Футбольный клуб «Тамбов» исключён из членов Российского футбольного союза (РФС).
«Тамбов» исключили из членов РФС
  • РИА Новости

По информации «Чемпионата», также из членов РФС были исключены автономное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск», ассоциация «Профессиональная футбольная лига», региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Марий Эл» и общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация футбола инвалидов России».

В октябре 2021 года Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом «Тамбов».

Полиция проводила обыски у бывших руководителей «Тамбова». Размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивался в 536,8 млн рублей. В настоящий момент деятельность клуба приостановлена.

Напомним, что в сезоне-2020/21 «Тамбов» выступал в Российской премьер-лиге.

Ранее суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

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