«Тамбов» исключили из членов РФС
- РИА Новости
По информации «Чемпионата», также из членов РФС были исключены автономное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск», ассоциация «Профессиональная футбольная лига», региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Марий Эл» и общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация футбола инвалидов России».
В октябре 2021 года Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом «Тамбов».
Полиция проводила обыски у бывших руководителей «Тамбова». Размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивался в 536,8 млн рублей. В настоящий момент деятельность клуба приостановлена.
Напомним, что в сезоне-2020/21 «Тамбов» выступал в Российской премьер-лиге.
Ранее суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.