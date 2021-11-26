Суд арестовал экс спортивного директора «Тамбова» Худякова

Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего спортивного директора одноимённого футбольного клуба Павла Худякова.

«Удовлетворено ходатайство об аресте до 23 января включительно», — цитирует ТАСС представителя суда Ольгу Никулину.

В отношении Худякова завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Его задержание произошло 23 ноября.

Напомним, бывшие руководители клуба подозреваются в хищении субсидий, которые предоставлялись со стороны Тамбовской области на протяжении нескольких лет. Футбольной команде из бюджета города выделялось около 1 млрд рублей в год. Предполагается, что эти средства присваивались руководителями «Тамбова» через различные схемы.

Ранее в РФС отреагировали на задержание бывшего спортивного директора «Тамбова».