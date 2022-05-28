Вилков: уже тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров

Короткая ссылка
Бывший российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вилков: уже тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров
  • РИА Новости

«Не хотел сыпать соль на рану людям, упавшим в «лучшую лигу мира»: по себе знаю — неприятно читать негатив в свой адрес. Но, честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

Он добавил, что Леонид Слуцкий должен извиниться перед жителями Казани, а не показывать какие-то графики и говорить об уходе игроков.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить