Вилков: уже тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров

Бывший российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не хотел сыпать соль на рану людям, упавшим в «лучшую лигу мира»: по себе знаю — неприятно читать негатив в свой адрес. Но, честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

Он добавил, что Леонид Слуцкий должен извиниться перед жителями Казани, а не показывать какие-то графики и говорить об уходе игроков.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.