Слуцкий — о вылете «Рубина»: было и бешенство, и все стадии накатывания

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вылет своей команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Накатило гораздо раньше, когда... была команда, которая, на мой взгляд, готова была к очень большим свершениям, а в одну секунду по ходу сезона её не стало. Вот тогда накатывало. Было и бешенство, все стадии накатывания. А в конце я всё прекрасно понимал», — заявил Слуцкий в интервью Василию Уткину.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий несколько раз просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона.