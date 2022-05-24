Слуцкий несколько раз просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона

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Российский комментатор Константин Генич заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий несколько раз просил об отставке по ходу сезона.
Слуцкий несколько раз просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Слуцкий дважды, а то и трижды просил об отставке по ходу этого сезона. Он чувствовал, что в команде нет какой-то химии и управление потеряно. Но руководство верит в него и убеждало, что команду нельзя покидать», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что Слуцкий продолжит руководить командой в ФНЛ.

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