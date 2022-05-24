Слуцкий несколько раз просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона

Российский комментатор Константин Генич заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий несколько раз просил об отставке по ходу сезона.

«Слуцкий дважды, а то и трижды просил об отставке по ходу этого сезона. Он чувствовал, что в команде нет какой-то химии и управление потеряно. Но руководство верит в него и убеждало, что команду нельзя покидать», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что Слуцкий продолжит руководить командой в ФНЛ.