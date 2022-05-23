Слуцкий продолжит работу в «Рубине»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что главный тренер Леонид Слуцкий продолжит руководить командой в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Рубин» продолжит работу со Слуцким», — передаёт слова Сайманова «Чемпионат».

«Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Уфы» (1:2) и напрямую вылетел во второй дивизион. Команда из столицы Татарстана выступала в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2003 года.

51-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. До переезда в Казань тренер работал в элистинском «Уралане», ФК «Москва», самарских «Крыльях Советов», столичном ЦСКА, английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Слуцкий трижды привёл ЦСКА к победе в чемпионате России.

Ранее бывший тренер «Рубина» Павел Черепанов высказался о работе Слуцкого на посту главного тренера казанской команды.