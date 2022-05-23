Экс-тренер «Рубина» Черепанов: Слуцкий не прислушивался к советам помощников 

Бывший тренер «Рубина» Павел Черепанов высказался о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанской команды.

«Точно знаю, что Кузьмин и Козко по многим моментам были не согласны со Слуцким, но они не выразили это мнение на собраниях и общих встречах, потому что главный тренер не прислушивался», — цитирует тренера Metaratings.

Он подчеркнул, что Слуцкий ни при каких обстоятельствах не должен оставаться в клубе.

«В таких контрактах как у него предусматриваются отступные, но Слуцкий просто должен собрать вещи и покинуть «Рубин», — сказал Черепанов.

«Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Уфы» (1:2) и напрямую вылетел во второй дивизион. Команда из столицы Татарстана выступала в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2003 года.

51-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. До переезда в Казань тренер работал в элистинском «Уралане», ФК «Москва», самарских «Крыльях Советов», столичном ЦСКА, английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Слуцкий трижды привёл ЦСКА к победе на чемпионате России.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче с «Рубином».

















