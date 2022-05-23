Экс-тренер «Рубина» Черепанов: Слуцкий не прислушивался к советам помощников 

Короткая ссылка
Бывший тренер «Рубина» Павел Черепанов высказался о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанской команды.
Экс-тренер «Рубина» Черепанов: Слуцкий не прислушивался к советам помощников 
  • globallookpress.com

«Точно знаю, что Кузьмин и Козко по многим моментам были не согласны со Слуцким, но они не выразили это мнение на собраниях и общих встречах, потому что главный тренер не прислушивался», — цитирует тренера Metaratings.

Он подчеркнул, что Слуцкий ни при каких обстоятельствах не должен оставаться в клубе.

«В таких контрактах как у него предусматриваются отступные, но Слуцкий просто должен собрать вещи и покинуть «Рубин», — сказал Черепанов.

«Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Уфы» (1:2) и напрямую вылетел во второй дивизион. Команда из столицы Татарстана выступала в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2003 года.

51-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. До переезда в Казань тренер работал в элистинском «Уралане», ФК «Москва», самарских «Крыльях Советов», столичном ЦСКА, английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Слуцкий трижды привёл ЦСКА к победе на чемпионате России.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче с «Рубином».







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить