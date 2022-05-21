Газизов — о судействе в матче против «Рубина»: было что-то нехорошее на поле
- РИА Новости
«Рустем Сайманов мой близкий друг. Я не скажу, что кто-то кого-то тянул. Но сегодня что-то было нехорошее на поле. Почему такое происходит, я не знаю. Может, я так говорю на эмоциях, но я так вижу», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
В составе «Рубина» мяч забил с пенальти Виталий Лисакович (37-я минута). У «Уфы» отличились Владислав Камилов (54-я), Дилан Ортис (90-я).
Лисакович на 13-й добавленной к основному времени матча минуте не забил пенальти.
«Рубин» (29 очков) занял 15-е место. «Уфа» (30) — 14-е. Казанская команда вылетела во второй дивизион. Клубу из Башкирии предстоит сыграть стыковые матчи.
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