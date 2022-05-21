Газизов — о судействе в матче против «Рубина»: было что-то нехорошее на поле

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» (2:1).

«Рустем Сайманов мой близкий друг. Я не скажу, что кто-то кого-то тянул. Но сегодня что-то было нехорошее на поле. Почему такое происходит, я не знаю. Может, я так говорю на эмоциях, но я так вижу», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

В составе «Рубина» мяч забил с пенальти Виталий Лисакович (37-я минута). У «Уфы» отличились Владислав Камилов (54-я), Дилан Ортис (90-я).

Лисакович на 13-й добавленной к основному времени матча минуте не забил пенальти.

«Рубин» (29 очков) занял 15-е место. «Уфа» (30) — 14-е. Казанская команда вылетела во второй дивизион. Клубу из Башкирии предстоит сыграть стыковые матчи.

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ.