Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые сегодня заполнили стадион. Если бы не они, я думаю, что не было бы такой сверхдинамичной концовки и такого реального шанса всё изменить. Эта поддержка была ключевым фактором игры», — заявил Слуцкий на пресс-конференции.

«Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Ранее Владислав Игнатьев эмоционально извинился за вылет «Рубина» в ФНЛ.