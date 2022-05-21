Владислав Игнатьев эмоционально извинился за вылет «Рубина» в ФНЛ
- РИА Новости
«Мне безумно стыдно за этот провальнейший сезон. Этому нет оправдания. Мы отдавали всё. Но вон даже последний момент: то штанга, то пенальти... Не знаю, ребят, это катастрофа», — передаёт слова Игнатьева фанатам «Спорт-Экспресс».
В конце своей речи перед болельщиками футболист поблагодарил их за поддержку.
«Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.
Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Стукалов потерял сознание в раздевалке после победы над «Рубином».