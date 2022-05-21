Владислав Игнатьев эмоционально извинился за вылет «Рубина» в ФНЛ

Короткая ссылка
Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев выступил с эмоциональной речью с болельщиками после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Владислав Игнатьев эмоционально извинился за вылет «Рубина» в ФНЛ
  • РИА Новости

«Мне безумно стыдно за этот провальнейший сезон. Этому нет оправдания. Мы отдавали всё. Но вон даже последний момент: то штанга, то пенальти... Не знаю, ребят, это катастрофа», — передаёт слова Игнатьева фанатам «Спорт-Экспресс».

В конце своей речи перед болельщиками футболист поблагодарил их за поддержку.

«Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22. 

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Стукалов потерял сознание в раздевалке после победы над «Рубином».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить