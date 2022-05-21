Владислав Игнатьев эмоционально извинился за вылет «Рубина» в ФНЛ

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев выступил с эмоциональной речью с болельщиками после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне безумно стыдно за этот провальнейший сезон. Этому нет оправдания. Мы отдавали всё. Но вон даже последний момент: то штанга, то пенальти... Не знаю, ребят, это катастрофа», — передаёт слова Игнатьева фанатам «Спорт-Экспресс».

В конце своей речи перед болельщиками футболист поблагодарил их за поддержку.

«Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Стукалов потерял сознание в раздевалке после победы над «Рубином».