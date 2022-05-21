«РБ Спорт»: Стукалов потерял сознание в раздевалке после победы над «Рубином»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов эмоционально отреагировал на победу своей команды в матче 30-го тура РПЛ над «Рубином» (2:1).

По информации «РБ Спорт», российский специалист потерял сознание в раздевалке после матча.

В составе «Рубина» мяч забил с пенальти Виталий Лисакович (37-я минута). У «Уфы» отличились Владислав Камилов (54-я), Дилан Ортис (90-я).

Лисакович на 13-й добавленной к основному времени матча минуте не забил пенальти.

«Рубин» (29 очков) занял 15-е место. «Уфа» (30) — 14-е. Казанская команда вылетела во второй дивизион. Клубу из Башкирии предстоит сыграть стыковые матчи.

Ранее пресс-служба «Рубина» одним словом отреагировала на вылет команды из РПЛ.