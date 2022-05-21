Пресс-служба «Рубина» одним словом отреагировала на вылет команды из РПЛ

Пресс-служба казанского «Рубина» отреагировала на вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ТРАГЕДИЯ…» — написала пресс-служба в социальных сетях.

«Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее защитник «Уфы» Алексей Никитин раскритиковал работу судей в матче с «Рубином».