Пресс-служба «Рубина» одним словом отреагировала на вылет команды из РПЛ
- РИА Новости
«ТРАГЕДИЯ…» — написала пресс-служба в социальных сетях.
«Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.
Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
Ранее защитник «Уфы» Алексей Никитин раскритиковал работу судей в матче с «Рубином».