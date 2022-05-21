Защитник «Уфы» Никитин раскритиковал работу судей в матче с «Рубином»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин поделился эмоциями после победы над казанским «Рубином» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

«Главный судья был полностью против нас. Все арбитры играли за «Рубин». Но справедливость восторжествовала. Нам поставили пенальти в добавленное время, но соперник не забил. Это карма. Борьба за медали завершилась в третьем туре. А за сохранение прописки в РПЛ — шла до самого конца. У нас потрясающий чемпионат», — сказал в эфире «Матч ТВ» Никитин.

«Уфа» обыграла «Рубин» (2:1) и избежала прямого вылета в ФНЛ.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ак Барс Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Уфы».

В составе «Рубина» мяч забил с пенальти Виталий Лисакович (37-я минута). У «Уфы» отличились Владислав Камилов (54-я), Дилан Ортис (90-я).

Лисакович на 13-й добавленной к основному времени матча минуте не забил пенальти.

«Рубин» (29 очков) занял 15-е место. «Уфа» (30) — 14-е. Казанская команда вылетела во второй дивизион. Клубу из Башкирии предстоит сыграть стыковые матчи.

Ранее сообщалось, что «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.