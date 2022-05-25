Резонансный конфликт Лантратова и камбэк «Оренбурга»: чем запомнились первые переходные матчи в чемпионате России

«Химки» и «Уфа» не сумели добиться положительных результатов в первых стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Подопечные Сергея Юрана на выезде уступили «СКА-Хабаровску», а единственный гол в дебюте встречи забил Эммерсон. Помимо прочего игра запомнилась конфликтом Ильи Лантратова с бол-боями, из-за чего голкипера могут дисквалифицировать. Команда Алексея Стукалова реализовала два пенальти в Оренбурге, но хозяева совершили камбэк и в концовке матча ушли от поражения после курьёзного гола Андрея Малых.

Безвольное поражение «Химок»

Покидая «СКА-Хабаровск» в феврале 2022-го ради возвращения в «Химки» и работы в РПЛ, Сергей Юран вряд ли мог представить, что в мае за место в элите ему предстоит биться с бывшей командой. Подмосковный коллектив считался фаворитом стыков, но в первой выездной игре не сумел это подтвердить, потерпев поражение — 0:1.

Возможно, сказался непростой путь на Дальний Восток, ведь четыре дня назад подмосковный коллектив принимал «Спартак», а затем совершил затяжной перелёт на другой конец страны. Ощущалось отсутствие нападающего Александра Руденко и полузащитника Резиуана Мирзова. Без них гости в атаке выглядели крайне блекло. В первом тайме они не создали ни одного опасного момента, а во втором отметились лишь парой ударов в створ, с которыми без проблем справился Владимир Сугробов.

Зато хозяева мощно начали матч и быстро добились своего. На 14-й минуте после подачи корнера Эммерсон головой отправил мяч в сетку. В дальнейшем хабаровчане могли увеличить преимущество в счёте, но им не хватило немного удачи. Так, Георгий Гонгадзе сразу после перерыва, воспользовавшись грубейшей ошибкой Захара Волкова, вышел почти один на один с вратарём и не попал в створ. Ещё в ряде эпизодов спас команду Илья Лантратов.

К сожалению, голкипер отметился и со знаком «минус». Незадолго до финального свистка он, недовольный медлительностью бол-боев, оттолкнул одного из них так, что тот упал, и накричал на других. А оказавшийся рядом защитник Гиа Григалава нецензурно обругал молодого человека, снявшего эпизод на видео.

Однако после матча конфликт был улажен. Спортсмен извинился перед бол-боем, пожал ему руку и подарил футболку. «Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но они на протяжении всей встречи задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что извинился перед парнем. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку — конфликт уладили», — приводит слова Лантратова «Спорт-Экспресс».

Но это не спасёт его от разбирательств в КДК РФС. Глава комитета Артур Григорьянц пообещал рассмотреть произошедшее в ближайшее время.

«КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR. После изучения материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Григалавы и Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

С трудом сдерживал эмоции и Юран, который остался недоволен состоянием поля на стадионе имени Владимира Ленина и порадовался, что «увёз всех парней живыми» из Хабаровска.

«Получился хороший боевой матч. Противостояние состоит из двух игр, будем готовиться к ответной. Всё нормально. Готовимся к встрече в Москве, на своём стадионе и на великолепном поле», — рассказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Невероятный камбэк «Оренбурга»

Не сумела подтвердить звание фаворита и «Уфа». Команда по ходу матча вела 2:0, но умудриласть растерять добытое преимущество. Футболисты «Оренбурга» не сразу пришли в себя после того, как в последнем туре ФНЛ драматично упустили прямую путёвку в РПЛ, и дома провели невзрачный матч.

В дебюте башкортостанцы подавили соперника. Особенно активно они смотрелись на правом фланге, где Эгаш Касинтура и Дмитрий Кабутов буквально разрывали оборону и создавали момент за моментом.

Однако гол в свои ворота хозяева организовали сами. Иначе как «привозом» произошедшее назвать сложно. На 19-й минуте Евгений Гошев должен был спокойно забирать мяч в руки после подачи в штрафную, но столкнулся с собственным защитником Ренато Гойковичем. Мяч отскочил прямо к одинокому Гамиду Агаларову, и вратарю пришлось нарушать правила. Форвард сам уверенно реализовал пенальти и отметился юбилейным, 20-м голом в текущем сезоне.

Только после этого «Оренбург» немного пришёл в себя и даже завладел инициативой. Однако моментов у ворот Антона Чичкана практически не возникало, если не считать пару неточных дальних выстрелов.

Казалось, в противостоянии была поставлена точка, когда Владислав Камилов реализовал второй одиннадцатиметровый, назначенный за снос Дилана Ортиса. Агаларова к этому моменту на поле уже не было. Также Алексей Стукалов убрал Бояна Йокича и Кабутова.

В результате желание поберечь лидеров сыграло с гостями злую шутку. Хозяева, напротив, провели грамотные замены и завладели преимуществом. А на 70-й минуте на розыгрыше стандартного положения Гойкович с близкой дистанции поразил цель.

После этого «Оренбург» прижал «Уфу» к воротам и незадолго до финального свистка добился своего. Причём гол получился курьёзным. Капитан хозяев Андрей Малых наудачу пробил с довольно острого угла, и мяч с рикошетом от Алексея Никитина и Чичкана оказался в сетке.

Подопечные Марцела Лички в добавленное арбитром время пошли вперёд, но остались в меньшинстве. Опытный Адесойе Ойеволе совершил фол последней надежды, срывая выход один на один Тимура Жамалетдинова, и получил прямую красную карточку.

Таким образом, башкортостанцы неожиданно упустили победу, однако добились результативной ничьей, которая особенно важна в свете того, что во внутрироссийских турнирах правило выездного гола не отменили.