Терюшков: «Химки» полностью расплатились за трансфер Соколова

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал дисциплинарные санкции со стороны Российского футбольного союза (РФС).

«Что касается заявления РФС относительно трансфера Артёма Соколова из «Чертанова», то удивительно это видеть. «Химки» полностью рассчитались за эту сделку ещё в феврале, когда он переходил в «Крылья Советов». Странная история, будем проверять», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

При этом он признал, что в «Химках» есть ряд технических задолженностей. Чиновник заверил, что они будут погашены в ближайший месяц.

«Могу заверить, что они не касаются зарплатной составляющей по контрактам футболистов», — пояснил Терюшков.

Палата по разрешению споров РФС наложила запрет на регистрацию новых игроков для подмосковных «Химок». Утверждалось, что решение было принято в связи с задолженностью перед спортивным интернатом «Чертаново» за Соколова.

Ранее сообщалось, что на матче «Химки» — «СКА-Хабаровск» с трибун кричали расистские оскорбления в адрес Брайана Идова.