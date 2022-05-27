Терюшков: «Химки» полностью расплатились за трансфер Соколова
- РИА Новости
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«Что касается заявления РФС относительно трансфера Артёма Соколова из «Чертанова», то удивительно это видеть. «Химки» полностью рассчитались за эту сделку ещё в феврале, когда он переходил в «Крылья Советов». Странная история, будем проверять», — цитирует Терюшкова РИА Новости.
При этом он признал, что в «Химках» есть ряд технических задолженностей. Чиновник заверил, что они будут погашены в ближайший месяц.
«Могу заверить, что они не касаются зарплатной составляющей по контрактам футболистов», — пояснил Терюшков.
Палата по разрешению споров РФС наложила запрет на регистрацию новых игроков для подмосковных «Химок». Утверждалось, что решение было принято в связи с задолженностью перед спортивным интернатом «Чертаново» за Соколова.
Ранее сообщалось, что на матче «Химки» — «СКА-Хабаровск» с трибун кричали расистские оскорбления в адрес Брайана Идова.