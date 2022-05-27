РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила запрет на регистрацию новых игроков для подмосковных «Химок».

Решение было принято в связи с задолженностью перед спортивным интернатом «Чертаново» за переход футболиста Артёма Соколова, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что «Химки» должны погасить задолженность в течение 21 дня.

«Химки» заняли 13-е место в чемпионате России сезона-2021/22. В первом стыковом матче команда из Московской области потерпела поражение от «СКА-Хабаровск» (0:1). Ответная встреча пройдёт 28 марта в Химках. Игра начнётся в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что на матче «Химки» — «СКА-Хабаровск» с трибун кричали расистские оскорбления в адрес Брайана Идова.