В матче «Химки» — «СКА-Хабаровск» с трибун кричали расистские оскорбления в адрес Идова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что во время матча в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) со «СКА-Хабаровском», с трибун звучали расистские высказывания в адрес защитника подмосковной команды Брайана Идова.

«Высказывания в адрес Идова? Были расистские высказывания. Сейчас мы пытаемся найти записи, на которых их будет слышно. Но эти высказывания отчётливо слышали те, кто был на скамейке запасных», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Также во время матча, вратарь подмосковной команды Илья Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее Терюшков прокомментировал инцидент с участием Лантратова в матче между «СКА-Хабаровском» и «Химками».