В матче «Химки» — «СКА-Хабаровск» с трибун кричали расистские оскорбления в адрес Идова
- РИА Новости
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«Высказывания в адрес Идова? Были расистские высказывания. Сейчас мы пытаемся найти записи, на которых их будет слышно. Но эти высказывания отчётливо слышали те, кто был на скамейке запасных», — приводит слова Терюшкова Sport24.
Также во время матча, вратарь подмосковной команды Илья Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал.
«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Ответная игра пройдёт 28 мая.
Ранее Терюшков прокомментировал инцидент с участием Лантратова в матче между «СКА-Хабаровском» и «Химками».